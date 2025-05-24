العجرمي: الاحتلال يمنع تشغيل مخابز بغزة صنفها كمناطق حمراء

قال رئيس جمعية أصحاب المخابز في غزة، عبد الناصر العجرمي، إن الاحتلال يمنع تشغيل عدد من المخابز الكبيرة والرئيسية في مناطق مختلفة بعد إجبار سكانها على النزوح وتصنيفها مناطق "حمراء".

وأكد "العجرمي"، في تصريحات إعلامية، اليوم السبت، تابعتها "الرسالة نت"، إن 4 مخابز فقط من أصل 25 متعاقدة مع برنامج الأغذية العالمي تم تشغيلها وجميعها في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن مدينة خانيونس لم يُشغّل فيها أيّ مخبز بسبب الأوضاع الأمنية الصعبة والقصف المتواصل ونزوح معظم سكانها، لافتاً إلى أن الاحتلال يمنع تشغيل "مخبز القلعة" الرئيسي في خانيونس إلى جانب مخابز أخرى.

وعن مخيّم النصيرات، قال "العجرمي"، إنه تم تشغيل مخبز ليوم واحد فقط ثم أُغلق بسبب عدم قدرته على تلبية الأعداد الكبيرة من المواطنين، وأعاد الطحين لبرنامج الأغذية العالمي وأعلن عدم قدرته على العمل دون توزيع الطحين على المواطنين.

وبين رئيس جمعية أصحاب المخابز، أن توزيع الطحين يُسهم في تحقيق شعور بالأمن الغذائي ويُخفف من الضغط على المخابز واقتحامها بأعداد مهولة من السكان.

وفي شمال غزة، أكد "العجرمي"، أن معظم المخابز في شمالي القطاع تم استهدافها وما تبقى منها عاجز عن العمل وسط تصاعد حرب الإبادة، لافتاً إلى أن كميات الطحين التي وصلت شمال القطاع قليلة جدًا تحكم جيش الاحتلال في الشاحنات وسرقة بعض الحمولات في خانيونس.

وفي حصيلة نهائية، بين رئيس جمعية أصحاب المخابز، أن هناك 25 مخبزا عاملاً في غزة في الحد الأدنى من أصل 140 مخبزًا بسبب تعاقدها مع برنامج الأغذية العالمي.