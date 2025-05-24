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بلدية غزة: عدم توفر احتياجات إصلاح مرافق المياه يُيذر بأزمة عطش كبيرة

الرسالة نت - غزة

قالت بلدية غزة إن المدينة تعاني من أزمة كبيرة في خدمات المياه، بسبب تدمير الاحتلال الإسرائيلي لمعظم مرافق المياه خلال العدوان وحرب الإبادة المتواصلة منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2023.

وأوضحت البلدية في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، أنها تحتاج المواسير والمعدات اللازمة وباقي الاحتياجات لإعادة إصلاح وتأهيل مرافق المياه التي تعرضت للتدمير. 

وقدرت البلدية قيمة الاحتياجات العاجلة والطارئة لقطاع المياه خلال العام 2025 بنحو 16 مليون دولار. 

وناشدت المنظمات الدولية بضرورة التحرك العاجل وإنقاذ الحياة الإنسانية والمدينة من حالة عطش كبيرة بدأت تلوح في الأفق، لاسيما مع بدء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة احتياجات المواطنين للمياه. 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303557

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