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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
نحو 800 وحدة سكنية في جنين تعرضت لأضرار جزئية و15 مبنى هدم بشكل كامل
24 مايو 2025 . الساعة: 02:14 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303561
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الضفة الغربية
مخيم جنين
جرب غزة
جنين القسام
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