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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: نحو 800 وحدة سكنية في جنين تعرضت لأضرار جزئية و15 مبنى هدم بشكل كامل

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https://alresalah.ps/p/303561

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