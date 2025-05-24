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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مطالبات دولية بوقف فوري للحرب في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
24 مايو 2025 . الساعة: 01:25 م
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303575
كلمات مفتاحية
حرب غزة
وقف الحرب
مطالبات دولية
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