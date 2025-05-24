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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: مطالبات دولية بوقف فوري للحرب في غزة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها

الرسالة نت

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https://alresalah.ps/p/303575

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حرب غزة وقف الحرب مطالبات دولية

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