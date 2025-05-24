شرطة الاحتلال تقمع مظاهرة مركزية في أم الفحم ضد الحرب على غزة والاعتقالات الإدارية

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مظاهرة مركزية في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل، نظمت احتجاجًا على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وللمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقالات الإدارية.

وشارك المئات من أهالي أم الفحم والمناطق المحيطة في المسيرة، التي انطلقت من دوار العيون وجابت شوارع المدينة وصولًا إلى منطقة الظهر. ورفع المتظاهرون لافتات تندد بحرب الإبادة على غزة، وتدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين والإداريين من الداخل الفلسطيني.

قبيل انطلاق المسيرة وأثناء سيرها، اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من المشاركين، ما أدى إلى وقوع إصابات واعتقال اثنين من المتظاهرين. وشهدت المسيرة تصعيدًا من قبل قوات الاحتلال التي حاولت استفزاز المشاركين لعرقلة الاحتجاج السلمي.

وجاءت هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الاحتجاجية التي تنظمها الفعاليات الشعبية في أم الفحم منذ بدء العدوان على غزة، بهدف تسليط الضوء على الجرائم الإسرائيلية المستمرة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.