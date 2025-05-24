حماس تدعو للنفير وحماية المسجد الأقصى من دعوات اقتحام المستوطنين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب شؤون القدس هارون ناصر الدين، أن الدعوات التحريضية التي أطلقها اتحاد منظمات الهيكل المتطرف، والتي تضم 13 حاخاماً يدعون إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك بكثافة يوم الإثنين المقبل، تأتي ضمن حرب دينية تهدف لتهويد القدس.

وأشار ناصر الدين إلى أن الدعم غير المحدود من حكومة الاحتلال المتطرفة يحفز المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم على الأقصى، وسط صمت عربي وإسلامي يعمق الأزمة. وشدد على ضرورة مواجهة هذه المخططات التهويدية بكل الوسائل، مؤكداً أن الدفاع عن الأقصى هو مسؤولية دينية وتاريخية وأخلاقية لكل مسلم.

ودعا ناصر الدين جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل إلى مواصلة الحشد والرباط في باحات المسجد الأقصى، وحث الأمة العربية والإسلامية على بذل كل الجهود لنصرة القضية الفلسطينية وصد العدوان الصهيوني المتواصل.

هذا وجدد تأكيده على أن الجرائم والمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال في غزة والضفة والقدس تستوجب تحركاً شعبياً ورسمياً عاجلاً لوقف هذه الممارسات ووقف محاولات تهويد المسجد الأقصى وفرض وقائع جديدة عليه.