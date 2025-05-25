مستوطنون يحرقون المنازل ويعتدون على المواطنين في بلدة بروقين غرب سلفيت.

تعرضت بلدة بروقين في ساعات الفجر الأولى لاعتداء جديد نفذه مستوطنون متطرفون، أسفر عن إحراق منزل ومحاولة استهداف منازل أخرى بالحرق، وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين.

الهجوم أدى إلى إصابة مواطنين، أحدهما نتيجة دهس بآلية عسكرية إسرائيلية، نقل على إثرها إلى المستشفى، بينما تعرض الآخر للاعتداء بالضرب وتم إسعافه ميدانيًا.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة هجمات تشنها قوات الاحتلال والمستوطنون على البلدة، التي تواجه منذ أسابيع تصعيدًا ممنهجًا شمل حصارًا مشددًا، تدميرًا للبنية التحتية، وعمليات عسكرية واسعة النطاق استمرت تسعة أيام، وأسفرت عن استشهاد شاب واعتقال عدد من المواطنين.

السكان يناشدون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف الاعتداءات وحماية الأهالي من ممارسات الاحتلال ومستوطنيه التي باتت تهدد حياتهم اليومية وأمنهم.