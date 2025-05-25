استشهاد الصحفي حسان أبو وردة وعدد من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي على جباليا

استشهد الصحفي حسان مجدي أبو وردة، مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية، مع عدد من أفراد عائلته مساء اليوم، جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزلهم في منطقة النزلة بجباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن القصف استهدف المنزل بشكل مباشر، مما أدى إلى استشهاد أبو وردة وأفراد من عائلته، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات الإسرائيلية التي تصاعدت في الأيام الأخيرة، متسببة بسقوط أعداد متزايدة من الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين، في ظل استمرار العدوان على القطاع المحاصر.

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف أكثر من 200 صحفي منذ بداية حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية التي تضمن حماية العاملين في المجال الإعلامي.