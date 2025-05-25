الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 220 بعد استشهاد حسان أبو وردة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة عن ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 220 شهيدًا منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، وذلك بعد استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة، مدير وكالة "برق غزة" الإخبارية.

واستشهد أبو وردة مع عدد من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة. وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات هذه الجريمة التي تندرج ضمن استهداف الاحتلال الممنهج للصحفيين الفلسطينيين.

وأدان المكتب الإعلامي هذه الجريمة داعيا كافة الهيئات الدولية المعنية بالعمل الصحفي، بما في ذلك الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، إلى إدانة الجرائم المرتكبة بحق الإعلاميين الفلسطينيين والعمل على محاسبة الاحتلال في المحاكم الدولية.

كما حمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وسكان غزة، وطالب بالتحرك الدولي الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية الإعلاميين من الاستهداف المستمر.

اختتم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالدعاء بالرحمة للشهداء الصحفيين، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين هو محاولة يائسة لطمس الحقيقة