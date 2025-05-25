بلدية غزة: انهيار شبه كامل في منظومة الصرف الصحي وكارثة بيئية تلوح في الأفق

أعلنت بلدية غزة عن تعرض منظومة الصرف الصحي في المدينة لانهيار شبه كامل، نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل الذي ألحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية. وأوضحت البلدية أنها تواجه كارثة بيئية متفاقمة في ظل نقص حاد في المواسير والمعدات الضرورية لتشغيل محطات الضخ وصيانة الشبكات.

وأشارت البلدية إلى أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنظومة الصرف الصحي تهدد بتسرب المياه العادمة إلى المناطق السكنية، ما ينذر بأزمة صحية وبيئية خطيرة قد تصيب آلاف المواطنين، خاصة مع استمرار الحصار الذي يمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة للإصلاح.

ودعت بلدية غزة المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير المواد والمعدات المطلوبة، وضمان إدخالها للقطاع لتجنب تفاقم الوضع البيئي والصحي، محذرة من أن التأخير في الإصلاح قد يؤدي إلى عواقب كارثية على السكان والبنية التحتية.

الوضع البيئي والصحي في غزة يزداد سوءًا مع استمرار العدوان والحصار، مما يجعل التدخل الدولي ضرورة ملحة لتفادي كارثة إنسانية وبيئية واسعة النطاق.