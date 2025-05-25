الهيئة الوطنية للسلم الأهلي: نحذر من عسكرة المساعدات وحرب التجويع في غزة

استنكرت الهيئة الوطنية للسلم الأهلي، في بيان صادر اليوم، الجرائم التي ترتكبها بعض المجموعات والعصابات من خلال الاستيلاء على المساعدات الإنسانية الشحيحة التي بدأت تصل إلى قطاع غزة بكميات محدودة جدًا، واعتبرت أن هذه الأفعال تُفاقم معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر.

وحملت الهيئة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية المباشرة عن حرب التجويع التي تُمارس ضد سكان القطاع، مشيرة إلى حماية الاحتلال للعصابات عبر الطائرات الحربية والمسيرات. كما أدانت استهداف جيش الاحتلال للجان حماية المستودعات التي شكلها المواطنون لحماية الإمدادات، واعتبرت ذلك جزءًا من سياسة الإبادة الجماعية.

وحذرت الهيئة من خطة الاحتلال المسماة بـ"المساعدات الإنسانية"، والتي تهدف إلى عسكرة وتسييس الإغاثة بالتعاون مع شركات أمريكية خاصة، معتبرة أن هذه الخطة تستهدف زج السكان في معتقلات جماعية بهدف دفعهم للنزوح الداخلي تمهيدًا للتهجير القسري.

وأكدت الهيئة تمسكها بمنظومة المساعدات الإنسانية التي تديرها الأمم المتحدة بالتعاون مع المنظمات الدولية والأهلية الفلسطينية، مشددة على أهمية الحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي ومواجهة مخططات الاحتلال الرامية لنشر الفوضى والتفتيت المجتمعي.

ودعت الهيئة إلى توحيد الصف الفلسطيني من خلال شراكة استراتيجية بين منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد الإسلامي لمواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف عسكرة وتسييس المساعدات، وإلزامه بتطبيق الآليات الأممية والإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدة الحاجة إلى بلورة إرادة سياسية دولية لوقف حرب الإبادة وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة.