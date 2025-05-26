37 مهمة إغاثية خلال 24 ساعة وسط استمرار العدوان الإسرائيلي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في غزة عن تنفيذها 37 مهمة إغاثية منذ صباح السبت حتى صباح الأحد، شملت 13 مهمة إنقاذ، 11 إسعافًا، ومهمتي إطفاء، في ظل تواصل القصف الإسرائيلي المكثف على القطاع.

وأوضح الدفاع المدني أنه انتشل جثامين ثلاثة شهداء وأخلَى مصابين من منزل عائلة "أبو وردة" في محيط دوار الحلبي بمنطقة جباليا شمال غزة. كما تم انتشال جثامين أربعة شهداء من منزل عائلة "دردونة" في جباليا البلد.

وأشار البيان إلى تعامل الفرق مع مصاب في منطقة أرض حلاوة بجباليا ونقله إلى مستشفى الشفاء. وفي مدينة غزة، أخلت الفرق مصابًا إثر استهداف منزل لعائلة "عليوة" في منطقة التفاح شرقي المدينة.

وفي المحافظة الوسطى، أخمد الدفاع المدني حريقًا شب في خيمة نازحين بمنطقة الحساينة في مخيم البريج.

أما في محافظة خان يونس، تعاملت الفرق مع سبعة مصابين جراء استهداف سيارة مدنية في المخيم الغربي وإخماد النيران بها. كما انتشلت جثامين خمسة شهداء وعددًا من المصابين من منزل عائلة "الشريف" في حي الأمل.

وتعاملت الفرق مع مصابين إثر استهداف منزل لعائلة "العامودي" في منطقة البراق، ومصاب آخر في محيط كلية الرباط جراء قصف مجموعة من المواطنين.

الدفاع المدني جدد مناشدته للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للطواقم العاملة والسماح بدخول المعدات اللازمة لإنقاذ الضحايا والتعامل مع الدمار الهائل الناجم عن القصف المستمر