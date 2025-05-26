المرصد الأورومتوسطي: الاحتلال يرتكب مجازر مروعة ويستهدف مراكز إيواء النازحين في غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل ارتكاب مجازر مروعة في قطاع غزة، كان آخرها استهداف مدرسة "فهمي الجرجاوي" في حي الدرج بمدينة غزة، والتي كانت تؤوي مئات النازحين، مما أسفر عن استشهاد 31 فلسطينيًا، بينهم 18 طفلًا و6 نساء، فضلًا عن عدد من الإصابات والمفقودين.

وأوضح المرصد أن الطيران الإسرائيلي شن ثلاث غارات على المدرسة، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة احتجزت النازحين داخل الفصول الدراسية، وسط مشاهد مأساوية لجثث متفحمة وأشلاء تحت الركام.

وفي حادثة أخرى في ذات الليلة، وثّق فريق المرصد قصف منزل لعائلة "عبد ربه" في جباليا النزلة شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًا، بينهم جميع أفراد الأسرة المالكة للمنزل.

وأشار المرصد إلى أن الاحتلال يتبع سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل، مستهدفًا المدنيين ومقومات الحياة في غزة، في إطار نهج مستمر منذ 19 شهرًا، يهدف إلى إفناء المجتمع الفلسطيني في القطاع.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل توفير حماية خاصة لمراكز الإيواء، فتح ممرات إنسانية، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على "إسرائيل"، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة إليها أو التعاون العسكري معها.

كما دعا إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ خطوات دولية فعالة لإنهاء الحصانة السياسية والعسكرية التي تتيح استمرار الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.