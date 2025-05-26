شركات فلسطينية بارزة ترفض التعاون مع الشركة الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة

أكد سهيل السقا، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن شركات فلسطينية بارزة، من بينها "السقا"، "الخضري"، و"لبيب الحلو"، رفضت المشاركة في أي مشاريع تقودها الشركة الأمريكية المقترحة لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وأشار إلى أن هذا الرفض يعكس موقفًا موحدًا من القطاع الخاص الفلسطيني ضد أي خطة تتعارض مع المبادئ الوطنية أو تحمل مخاطر سياسية وأمنية.

من جانبه، شدد علي الحايك، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، على رفض القطاع الخاص الفلسطيني التعامل مع هذه الشركة، موضحًا أن أي مساعدات إنسانية يجب أن تُدار بشفافية ونزاهة تحت إشراف دولي وأممي، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو أمنية.

وكشفت "الرسالة" عن نص العطاء الذي قدمته الشركة الأمريكية للشركات المحلية، والذي تضمّن عروضًا مغرية تهدف إلى إغراء الشركات للتعاون معها. ورغم ذلك، قوبلت هذه العروض بالرفض القاطع، مع تأكيد الشركات على أهمية الحفاظ على نزاهة العمل الإنساني بعيدًا عن أي محاولات لتسييسه أو عسكرة المساعدات.





في السياق ذاته، حذرت منظمة "ترايل إنترناشونال" من مخاطر إشراف شركات أمن خاصة على توزيع المساعدات في غزة، معتبرة أن هذا النهج يعرض المدنيين للخطر ويهدد بتحويل الإغاثة إلى أداة سياسية. وطالبت المنظمة باعتماد آليات توزيع تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان الشفافية والحيادية.

تتزايد هذه التحفظات وسط أوضاع إنسانية مأساوية في قطاع غزة، حيث تبرز الحاجة إلى حلول خالصة ونزيهة تلبي احتياجات السكان بعيدًا عن أي أجندات خارجية.