الدفاع المدني: استهداف الاحتلال للعقيد أشرف أبو نار جريمة إنسانية

أدان الدفاع المدني في قطاع غزة بشدة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للعقيد أشرف أبو نار، مدير إدارة العمليات بالدفاع المدني، وزوجته، أثناء قيامه بواجبه الإنساني ومتابعة المهام الميدانية في محافظات القطاع.

وأكد الدفاع المدني في تصريح صحفي أن استهداف العقيد أبو نار، الذي كان يؤدي واجبه الإنساني منذ بداية العدوان الإسرائيلي، يعد جريمة إنسانية وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وكل الأعراف الأخلاقية.

وأشار التصريح إلى أن استهداف مقدمي الخدمات الإنسانية يعكس توجهًا إسرائيليًا خطيرًا لضرب منظومة العمل الإنساني في قطاع غزة، ويدلل على سياسة ممنهجة تسعى لإفشال جهود الحماية المدنية والإغاثة الإنسانية.

ودعا الدفاع المدني المجتمع الدولي إلى التدخل لدى المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة الاحتلال عن هذه الجرائم، وحث العاملين في المجال الإنساني وأحرار العالم على التضامن مع العاملين في الحماية المدنية ومقدمي الخدمات الإنسانية، وإدانة سياسة الاحتلال القائمة على استهدافهم.

يأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة ضد العاملين في الميدان الإنساني بقطاع غزة، وسط دعوات متزايدة لتحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي الجرائم.