الأونروا: 6 من 22 مركزًا صحيًا في غزة فقط لا زالت تعمل

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الثلاثاء، أن 6 فقط من أصل 22 مركزًا صحيًا تابعًا لها ما زالت تعمل في قطاع غزة، وذلك داخل مراكز الإيواء أو في أماكن أخرى، وسط قصف مستمر يفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الوكالة أن المستلزمات الطبية الأساسية أصبحت شبه معدومة، مشددةً على الحاجة الماسة لإيصال مساعدات إنسانية ومنقذة للحياة بشكل عاجل ودون عوائق.

ويعاني قطاع غزة من شلل كامل نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر منذ 2 مارس الماضي، ما أدى إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والبضائع، متسببًا في تدهور خطير للوضع الإنساني في القطاع.

منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي، عدوانه على غزة، ما أسفر عن أكثر من 173 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وجود أكثر من 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في سياق إبادة جماعية تُرتكب ضد سكان القطاع.

ودعت "الأونروا" المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتأمين الإمدادات الإنسانية وحماية المدنيين الذين يواجهون واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث.