الاحتلال يزعم اعتراض صواريخ أُطلقت من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض صاروخًا ثانيًا أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة، وذلك في غضون ساعات من إعلان اعتراض صاروخ آخر في ساعات الفجر.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوّت في عدد من المناطق الإسرائيلية إثر محاولة الاستهداف، دون أن تُسفر عن إصابات أو أضرار تُذكر، وفق زعمه.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن خلال ساعات الفجر اعتراضه صاروخًا استهدف مطار بن غوريون، ما دفع إلى تعزيز الإجراءات الأمنية وتشغيل أنظمة الدفاع الجوي.

تأتي هذه المزاعم في ظل تصاعد الأحداث في المنطقة، حيث تحاول إسرائيل تبرير تصعيدها العسكري من خلال التركيز على تهديدات خارجية مزعومة، في وقت تواجه فيه إدانات دولية لعدوانها المستمر على قطاع غزة.