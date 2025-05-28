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المدعي العام للجنايات الدولية يعتزم إصدار أوامر اعتقال ضد سموتريش وبن غفير

المدعي العام للجنايات الدولية يعتزم إصدار أوامر اعتقال ضد سموتريش وبن غفير
المدعي العام للجنايات الدولية يعتزم إصدار أوامر اعتقال ضد سموتريش وبن غفير

الرسالة نت

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، أعدّ أوامر اعتقال ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وبحسب التقرير، فإن التهم الموجهة ضد الوزيرين تتعلق بتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن إصدار أوامر الاعتقال من عدمه سيُترك لتقدير نواب المدعي العام، حيث من المتوقع أن يغادر خان في إجازة قريبًا.

يأتي هذا التطور في ظل انتقادات دولية متزايدة لسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خصوصًا فيما يتعلق بالاستيطان والانتهاكات في الأراضي المحتلة

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https://alresalah.ps/p/303693

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بن غفير سموتريش المدعي العام للجنايات الدولية

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