اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي). وخلال الاقتحام، نفذ المستوطنون جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد، وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال.

وحولت قوات الاحتلال البلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية، حيث نشرت المئات من جنودها في محيط المسجد الأقصى وعلى بواباته، وفرضت قيودًا صارمة على دخول المصلين الفلسطينيين.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين، في خرق واضح للوضع القائم التاريخي والقانوني، مما يثير مخاوف من محاولات الاحتلال تقسيمه زمانيًا ومكانيًا. وتأتي هذه الاقتحامات في سياق تصعيد التحريض من قبل جماعات المستوطنين، الذين يسعون لتكثيف وجودهم في المسجد الأقصى.

في المقابل، انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى، من أجل التصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وباحاته