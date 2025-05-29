الهيئة العليا لشؤون العشائر تدعو إلى كسر الحصار عن غزة ووقف الحرب فوراً

أصدرت الهيئة العليا لشؤون العشائر في المحافظات الجنوبية بياناً اليوم أكدت فيه رفضها القاطع لأي مبادرات أو مقترحات دولية تستثني وقفاً فورياً وكاملاً للعدوان المستمر على غزة وفتح الممرات الإنسانية بشكل دائم.

وجاء البيان عقب مقترح المبعوث الأميركي بريت ماكغورك، المعروف بـ"مقترح ويتكوف"، الذي تجاهل البروتوكول الإنساني لوقف القتال وفتح المعابر، ما اعتبرته الهيئة "فخاً جديداً" يستهدف خنق سكان غزة واستمرار معاناتهم تحت الحصار.

وأشارت الهيئة إلى أن إغلاق المعابر بشكل مشدد منذ مارس/آذار الماضي أدى إلى شلل شبه تام في دخول المساعدات الإنسانية والطبية، مما فاقم الأزمة الإنسانية. وشددت على أن غزة "ليست فخاً للتجويع"، بل جرح ينزف ويحتاج إلى تدخل دولي لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني محاصر.

ودعت الهيئة الإدارة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، إلى تبني موقف واضح ينادي بوقف شامل للعدوان ورفع الحصار دون شروط. كما أكدت أن الحلول الجزئية أو الالتفاف على الأزمة من خلال مقترحات تهدئة إعلامية لا تخدم سوى تعميق الأزمة والمعاناة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الممرات الإنسانية ليست مطلباً ثانوياً بل حق أصيل لكل إنسان، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعب غزة المحاصر.