حماس ترحب بقرار بلدية برشلونة قطع العلاقات مع الاحتلال

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرار مجلس بلدية برشلونة قطع علاقاته مع حكومة الاحتلال الصهيوني، وتعليق اتفاق الصداقة مع بلدية "تل أبيب" الاحتلالية، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وحشية في قطاع غزة.

وفي تصريح صحفي صدر اليوم السبت، وصفت الحركة الخطوة بأنها "موقف أخلاقي وشجاع"، مؤكدة أنها تعكس التزاماً إنسانياً بعدالة القضية الفلسطينية.

ودعت "حماس" دول ومدن العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، من خلال تفعيل المقاطعة الشاملة للاحتلال وعزله دولياً، ومحاسبته على ما يرتكبه من مجازر وجرائم تجويع بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات تمثل انتصاراً لقيم العدالة والحرية، وتعزز من صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان.