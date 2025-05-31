"أسطول الحرية" يبحر الأحد لكسر الحصار عن غزة

من المقرر أن ينطلق، غداً الأحد، "أسطول الحرية" في مهمة تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، وفق ما أعلنت النائبة الفرنسية- الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، ريم حسن.

وسيشارك في هذه الرحلة الإنسانية ناشطون من بينهم الناشطة السويدية المعروفة في مجال المناخ، غريتا ثونبرغ.

وأعلنت نائبة فرنسية- فلسطينية، أنّ الناشطة ثونبرغ ستبحر مع ناشطين آخرين، غداً الأحد، إلى غزة على متن سفينة إنسانية احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع.

وتمّ تنظيم الرحلة من قبل "أسطول الحرية"، وهو تحالف من مجموعات معارضة للحصار الذي فرضته "إسرائيل" في 2 آذار/مارس الماضي على غزة بعد استئناف العدوان، عقب وقف إطلاق النار الذي لم يصمد طويلاً.

وأفادت عضو البرلمان الأوروبي المشاركة في الرحلة (حسن)، إنّ "العملية لها أهداف متعددة: إدانة الحصار الإنساني والإبادة الجماعية المستمرة، والإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل ورفع مستوى الوعي الدولي".

وتجدر الإشارة إلى أنّ حسن، هي شخصية بارزة في الحزب اليساري "فرنسا الأبية"، وأثارت جدلاً واسعاً في الماضي بتصريحاتها حول الشرق الأوسط.

وكان من المقرر أن تزور حسن الأراضي الفلسطينية المحتلة في شباط/فبراير الماضي، مع وفد من البرلمان الأوروبي، لكنها قالت إنها "مُنعت من دخول إسرائيل".

وتمّ الاتفاق سابقاً على أن تقوم ثونبرغ، التي اشتهرت بتنظيم احتجاجات للمراهقين من أجل المناخ في بلدها السويد، بالرحلة إلى غزة في وقت سابق هذا الشهر على متن سفينة تابعة لتحالف "أسطول الحرية"، لكن السفينة تعرضت للاعتداء والتخريب أثناء رحلتها إلى غزة.

ونشرت حسن على مواقع التواصل الاجتماعي "لضمان أمننا، وكذلك نجاح مهمتنا، نحتاج إلى أقصى قدر من التعبئة العامة لهذه المبادرة".

واستهدفت مُسيّرة إسرائيلية سفينة "أسطول الحرية" قبالة ساحل مالطا أثناء توجّهها إلى غزة، ما أدّى إلى اندلاع حريق فيها وثقبها وبدء غرقها، في الثاني من أيار/مايو الماضي.