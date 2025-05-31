منع قائد منتخب فلسطين من دخول أمريكا بسبب منشورات مناهضة للحرب على غزة

منعت الولايات المتحدة الأميركية لاعب وقائد منتخب فلسطين لكرة السلة، "تامر حبش"، من دخول أراضيها، بسبب منشوراته المناهضة للحرب على قطاع غزة

وعبر قائد المنتخب الفلسطيني ونجم نادي شباب قلنديا عبر منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عن موقفه المناهض للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وكشف "حبش" خلال تصريحات إذاعية أنه مُنع من السفر إلى الولايات المتحدة، في رحلة علاج برفقة والدته المريضة، وأن السلطات الأمريكية أبلغته بذلك لأسباب أمنية، ثم تبين لاحقاً أنها مرتبطة بمنشورات حساسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن حبش (31 عاماً)، رفض ممارسة لعبة كرة السلة، أو تلقي أي عرض للاحتراف الخارجي، تضامناً مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة متواصلة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.