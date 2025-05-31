الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها لليوم الـ130

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ130 على التوالي، وسط تصاعد في الانتهاكات التي طالت المواطنين وممتلكاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر السبت، الأسير المحرر سامر جرادات من بلدة سيلة الحارثية، بالإضافة إلى الشاب خالد حاتم عليات من دير أبو ضعيف. وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال عدداً من الأهالي في ساحة قرية كفيرت جنوب جنين، واعتدت على أحدهم بالضرب والتنكيل، كما نهبت محتويات منازل جرى اقتحامها.

وخلال الاقتحامات، أطلقت قوات الاحتلال النار على مركبة في قرية صانور جنوب جنين، ما أدى إلى إصابة مواطن وطفلتين بشظايا الرصاص. كما تعمدت آليات الاحتلال صدم حافلة تقل حجاجاً من الأسرى المحررين وعائلات الأسرى والشهداء، في تصعيد خطير تجاه أهالي المدينة.

وفي تطور ميداني، تمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوة متفجرة على مدخل بلدة السيلة الحارثية، ما دفع جيش الاحتلال لتكثيف إجراءاته في المنطقة.