المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى: الاحتلال دمر ثلاثة مولدات كهربائية تغذي مستشفيات غزة

أكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن الاحتلال قام بتدمير أكبر ثلاثة مولدات كهربائية تغذي المستشفيات في قطاع غزة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أقسام حيوية داخلها.

وأوضح أن هذا الإجراء الممنهج يهدد حياة المرضى، خصوصاً أولئك الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية.

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع إدخال قطع الغيار اللازمة لصيانة المولدات، مما يجعل استمرار العمل في أقسام المستشفيات أمراً بالغ الصعوبة. وأضاف أن الطواقم الطبية تسعى لترشيد استهلاك الطاقة لضمان استمرار تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل حماية القطاع الصحي وضمان إدخال المعدات اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.