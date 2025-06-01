الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أكبر مجزرة ضد المُجوَّعين منذ بدء توزيع المساعدات في غزة

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في رفح جنوبي قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد 30 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 200 آخرين، معظمهم من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية.

وذكر المرصد في بيان له أن جيش الاحتلال استدرج آلاف الأشخاص نحو طريق قيل إنه آمن، ليتم استهدافهم بعد ذلك برصاص الطائرات المسيّرة وقذائف الدبابات. وأشار إلى أن مسلحي الشركة الأمريكية المتعاونة مع الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز تجاه الحشود بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي، مما زاد من أعداد الضحايا.

وصف المرصد هذه المجزرة بأنها الأكبر منذ بدء الاحتلال بفرض آلية توزيع المساعدات في غزة، مؤكدًا أن إصرار "إسرائيل" على استخدام هذه الآلية يهدف إلى تحويلها إلى أداة إبادة جماعية بحق المدنيين.

وطالب المرصد المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والصارم لإلزام "إسرائيل" بوقف هذه الآلية غير الإنسانية لتوزيع المساعدات. وشدد على أن جميع الأدلة الميدانية تشير إلى أن هذه الآلية ليست سوى مصيدة لإعدام المدنيين ميدانيًا، علاوة على افتقارها لأدنى المعايير الإنسانية.

وأشار البيان إلى أن استمرار الاحتلال في السيطرة على ملف المساعدات الإنسانية يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة المدنيين، مطالبًا بنقل إدارة هذا الملف إلى جهات دولية محايدة لضمان حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية بعيدًا عن مخاطر الاستهداف والإبادة.