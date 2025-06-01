خلال 24 ساعة... طائرات الاحتلال تدمر 6 بنايات تضم أكثر من 100 شقة سكنية في غزة

في تصعيد جديد لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، استهدفت طائرات الاحتلال منذ صباح اليوم ست بنايات سكنية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل. البنايات المدمرة تضم أكثر من 100 شقة سكنية، كانت تأوي مئات العائلات في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية أن القصف المكثف تزامن مع ساعات الفجر الأولى، مما أثار حالة من الذعر بين السكان المدنيين، وأدى إلى نزوح جماعي للعائلات القاطنة في المناطق المحيطة.

حتى اللحظة، لم ترد أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات أو شهداء، فيما تواصل فرق الإسعاف والدفاع المدني جهودها لانتشال العالقين من تحت الأنقاض.

ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها العشرين، وسط تنديد دولي ومطالبات بوقف العدوان الذي يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.