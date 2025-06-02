القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال وموقع عسكري شرق خانيونس

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهدافها تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة القرارة في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، بـ 13 قذيفة هاون من عياري 120 ملم و60 ملم.

كما أكدت الكتائب في بيان لها، استهداف موقع "العين الثالثة" العسكري شرق المدينة بـ 3 صواريخ قصيرة المدى من طراز "رجوم"، وذلك في إطار تصعيد العمليات الميدانية ضد قوات الاحتلال بتاريخ 31 مايو 2025.

وشددت كتائب القسام على أن مجاهديها عادوا سالمين إلى قواعدهم بعد تنفيذ هذه العمليات، مؤكدة استمرارها في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية والدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.