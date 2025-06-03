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إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة سفينة (مادلين) المتجهة لكسر الحصار على غزة

إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة سفينة (مادلين) المتجهة لكسر الحصار على غزة
إعلام عبري: جيش الاحتلال يستعد لمواجهة سفينة (مادلين) المتجهة لكسر الحصار على غزة

الرسالة نت

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح البحرية الإسرائيلي يستعد لوصول سفينة (مادلين)، التي أبحرت من جزيرة صقلية، وهي في طريقها إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار البحري المفروض على القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه مستعد للتعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات المتعلقة بالسفينة، مشددًا على أن أي إجراء سيتم تنفيذه وفقًا لتعليمات المستوى السياسي.

ووفقًا للتقديرات، من المتوقع أن تصل السفينة إلى المياه الإقليمية المحيطة بغزة خلال الأيام القليلة المقبلة، مما قد يشكل تطورًا جديدًا في ملف الحصار المستمر على القطاع.

سفينة (مادلين) تأتي في إطار محاولات متكررة من قبل نشطاء دوليين ومنظمات حقوقية لكسر الحصار البحري المفروض على غزة، والذي يتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان المحاصرين.

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