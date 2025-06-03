8 شهداء بقصف خيمة نازحين وسط غزة

ارتقى 8 مواطنين شهداء وأصيب عدد آخر، ظهر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية بوصول 8 شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء باستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وبينت مصادر محلية أن الخيمة المستهدفة كانت منصوبة في الطابق الثاني من مبنى بنك فلسطين.

وعرف من بين الشهداء؛ محمود فؤاد حلس، خالد البردويل، مصعب سلمي.

وتأتي هذه المجزرة الجديدة في ظل تصاعد ملحوظ لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

واليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول 40 شهيداً و208 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، إلى 45 ألفاً و510 شهداء، و124 ألفاً و901 شهيد، من بينهم 4240 شهيد، و12 ألفاً و860 إصابة منذ 18 مارس/ أذار الماضي.