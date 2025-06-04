الاحتلال يعلن مقتل جندي شمالي غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، الأربعاء، مقتل جندي في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جنديا في كتيبة الاستطلاع 6646 يدعى "ألون فركس"، قتل، وأصيب آخر بجراح خطيرة في شمال غزة.

ووفق الإعلام الإسرائيلي، وقعت قوة من جيش الاحتلال أمس في كمين صعب في جباليا، وأن اشتباكات ضارية وقعت بين مقاومين وقوات الاحتلال، بينما وجدت طائرات الاجلاء صعوبة في الوصول الى الكمين.

ويعد هذا الجندي الرابع الذي يعلن عن مقتله في قطاع غزة خلال 48 ساعة، حيث سبق وأعلن جيش الاحتلال الثلاثاء عن مقتل 3 جنود في قطاع غزة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال تفاصيل كمين الشجاعية، مبينة أنه وقع في حوالي الساعة 19:00، خلال عملية شنتها فرقة الاحتياط 646 في حي الشجاعية شرق غزة.

وبحسب تحقيق أولي، خرج مسلح فلسطيني من أحد الأزقة واقترب من موقع قريب من قوات الجيش، ثم أطلق النار من سلاح خفيف قبل أن ينسحب من المكان، ولم تحدث مواجهة مباشرة، ولم يتمكن الجنود من رؤية المسلح.

ونتيجة لإطلاق النار، أُصيب جنديان بجروح خطيرة، وأعلن عن مقتل أحدهما خلال عملية الإخلاء.

وأشارت المصادر أن العملية نُفذت في منطقة ينشط فيها جيش الاحتلال منذ فترة طويلة، وعلى بُعد نحو 2.5 كيلومتر من الحدود، وانه في لحظة إطلاق النار، كانت مروحية قتالية تابعة لسلاح الجو تحلّق في الأجواء، لكنها لم تتمكن من رصد المسلح بعد تمكنه من الانسحاب من المكان.