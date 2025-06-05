مستجدات حرب الإبادة على غزة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها العدوانية على قطاع غزة، لليوم الـ607 على التوالي، وسط استمرار ارتكاب المجازر وجرائم الحرب بحق المدنيين، وخاصة النساء والأطفال. رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار، أفشلت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للأعمال العدائية، باستخدامها حق النقض (الفيتو)، رغم تأييد 14 دولة أخرى.

حصيلة الضحايا في تصاعد مستمر

منذ اندلاع العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 54,607، بينما تجاوز عدد الجرحى 125,341، غالبيتهم من النساء والأطفال، ما يعكس حجم المأساة الإنسانية في القطاع.

استهداف المدنيين والنازحين

في أحدث الاعتداءات، شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة على مناطق عدة:

استشهد عدد من النازحين وأصيب آخرون جراء استهداف خيمة إيواء في منطقة المواصي بخان يونس.

طائرة مسيّرة من نوع "كواد كابتر" قتلت الشاب محمد مازن أبو الجديان (20 عامًا) في منطقة السلاطين ببيت لاهيا.

غارة على منزل لعائلة "أبو شمالة" في دير البلح أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى.

قصف مكثف على منطقة الكتيبة والسطر الغربي بخان يونس.

ضحايا أطفال ونساء

شهداء الأطفال كانوا في مقدمة المشهد المأساوي، حيث وصلت جثامين ثلاثة أطفال إلى مستشفى شمال القطاع بعد قصف قرب شارع الشيماء ببيت لاهيا. كما استُهدفت مجموعة من المواطنين في الحي الياباني بخان يونس، ما أسفر عن استشهاد طفل وعدد من الإصابات.

استهداف أماكن العبادة والمنازل

قصف مسجد الصفا والمروة في مخيم الشاطئ أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين.

غارة أخرى استهدفت عمارة سكنية قرب مسجد الشهداء بخان يونس، خلفت شهداء ومصابين.

تصعيد غير مسبوق

القصف لم يستثنِ المناطق السكنية والملاجئ، مما يزيد من معاناة النازحين ويدفع بمزيد من المدنيين إلى مواجهة مصير مأساوي في ظل غياب الحماية الدولية.

تستمر إسرائيل في تجاهل كل الدعوات لوقف العدوان، مع تصعيد خطير ضد غزة، مما يعمّق الكارثة الإنسانية ويطرح تساؤلات ملحة حول مدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية.