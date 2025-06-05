تعليق نقل المساعدات في غزة بعد استهداف قافلة إنسانية واستشهاد أحد السائقين

أعلنت جمعية النقل الخاص والمقاولين عن تعليق كامل لنقل المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة اعتبارًا من صباح الخميس 5 يونيو 2025 وحتى إشعار آخر، وذلك عقب استهداف قافلة إغاثية مساء الأربعاء، ما أسفر عن استشهاد أحد السائقين، وإصابة ثلاثة آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة لحقت بالشاحنات.

تفاصيل الحادثة

تألفت القافلة المستهدفة من 50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية، انطلقت من معبر كرم أبو سالم مرورًا بطريق الغلاف عبر بوابة كسوفيم، وصولًا إلى دير البلح. إلا أن القافلة تعرضت لكمائن مسلحة قرب منطقة "المزرعة" على تقاطع شارع الشهداء مع شارع صلاح الدين، حيث تم إطلاق النار بشكل مباشر على السائقين والشاحنات.

نتائج الاعتداء

استشهاد أحد السائقين .

إصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.

خطف عدد من السائقين.

تدمير عدد كبير من الشاحنات، وخروجها عن الخدمة.

قرار تعليق العمل

أوضحت جمعية النقل الخاص أن هذا القرار جاء حفاظًا على أرواح السائقين وسلامة الممتلكات، مشيرةً إلى أن هذه الجريمة تُعد الأخطر في سلسلة اعتداءات استهدفت عمليات الإغاثة الإنسانية.

مطالب عاجلة

دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم في تأمين خطوط الإمداد وحماية العاملين في المجال الإغاثي. تحميل الجهات الرسمية والأمنية مسؤولية ضبط الأمن وملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. التأكيد على ضرورة تقديم الجناة إلى العدالة دون أي تهاون.

نداء للمجتمع

اختتم البيان بالدعوة إلى التكاتف الوطني لحماية المساعدات الإغاثية وضمان وصولها إلى المحتاجين، مشددًا على أن هذه الأفعال الإجرامية لا تمثل أخلاق شعب غزة الصامد، وتُعتبر طعنة في ظهر القضية الإنسانية.