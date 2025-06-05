سفينة (مادلين).. محاولة جديدة لانتصار الإنسانية

في يوم ما وفي صباحٍ هادئ على شواطئ غزة، كتلك الأيام التي خلدت في الذاكرة، ما قبل الإيادة، كانت (مادلين)، أصغر صيادة فلسطينية، تُجهِّز شبكتها الصغيرة مع والدها، عاقدة العزم على مواجهة البحر وأمواجه العاتية.

(مادلين) لم تكن مجرد طفلة تمتهن الصيد؛ كانت رمزًا للصمود الفلسطيني، تنقل في كل حركة لها رسالة تقول: نحن هنا رغم الحصار، نكبر ونتعلم، ونعيش، ونتحدى، ثم جاءت الإبادة لتصادر كل حق في الحياة.

بينما كانت (مادلين) تحكي لمراسل صحفي عن رحلتها اليومية في الصيد وكيف تسعى لتوفير لقمة العيش لعائلتها، لم تكن تعلم أن اسمها سيصبح أيقونة لنضالٍ عالمي. فقد سُميت سفينة المساعدات الإنسانية (مادلين) تيمُّنًا بها، تلك السفينة التي انطلقت من ميناء كاتانيا بجزيرة صقلية، قبل أيام، محمّلة بأطنانٍ من المساعدات الإنسانية، وبرسائل تضامنٍ مع غزة.

على متن السفينة، هناك 12 فردًا يمثلون شعوب العالم. من بين الركاب، برزت الناشطة البيئية السويدية (غريتا ثانبرغ)، والممثل الإيرلندي (ليام كانينغهام)، والبرلمانية الأوروبية (ريما حسن).

الهدف واضح: كسر الحصار المفروض على غزة منذ سنواتٍ طويلة، وفتح نافذة أمل لشعبٍ حُرم من أساسيات الحياة منذ سنوات طويلة، ثم جاءت الإبادة وصادرت حقه في الحياة كاملاً؛ تجويع وحصار وقصف ودماء تتناثر كل يوم على طرقات قطاع غزة، دماء أكثر من 50,000 شهيد. كان لزامًا عليهم أن يضحوا بحياتهم حتى يسمع القاصي والداني عن تلك المقتلة التي فتحها (نتنياهو)، فانهارت لأجلها (إسرائيل) وارتفع صوت أطفال غزة الشهداء عاليًا في أصقاع الأرض.

تحمل (مادلين) أكثر من مجرد بضائع. على متنها، هناك أكياس من الأرز والقمح، صناديق من الأدوية، وأطراف صناعية مخصصة للأطفال الذين فقدوا أطرافهم بفعل القصف الإسرائيلي. كل قطعة حملت قصة، وكل صندوق كان رسالة تضامن.

لكن الرحلة ليست سهلة، وتحدي (إسرائيل) ثمنه الموت في أغلب الأحيان. وعلى بُعد أيامٍ من الإبحار، ارتفع التوتر؛ ففي مايو الماضي، تعرّضت سفينة (الضمير) لهجومٍ من طائراتٍ مُسيَّرة بالقرب من سواحل مالطا. الاتهامات وُجِّهت لـ(إسرائيل)، لكن لم يصدر أي رد رسمي. هذه الأحداث جعلت طاقم (مادلين) يتوقع الأسوأ، إلا أن إرادتهم لم تهتز.

وفي تطور جديد، أكد ركاب السفينة أن طائرة مسيرة اقتربت منهم بشكل كبير بالأمس، ما رفع حالة الخوف بين الطاقم.

قال الطبيب (باتريس أندري)، وهو طبيب إيطالي ضمن الطاقم: نتوقع أي فعل إسرائيلي بعد التهديد. نحن خائفون، لكننا سنستمر لأننا يجب أن نساهم في وقف الحصار على غزة. كانت كلماته تعكس حالة التوتر والإصرار في آنٍ واحد، مضيفًا بعدًا إنسانيًا للرحلة التي تحمل في طياتها تحديات جمة.

نحن لا نحمل سلاحًا، بل نحمل إنسانيتنا، قال (غريتا ثانبرغ) في مؤتمر صحفي قبل الإبحار. أما (ليام كانينغهام)، فشدد على أن الرحلة ليست مجرد شحنة مساعدات، بل هي رسالة للعالم أن الحصار جريمة، وأن غزة ليست وحدها.

تحت ضوء القمر وهدير الأمواج، تبحر (مادلين) الآن، سوف تصل قريبًا إلى شواطئ الصيادة الصغيرة، التي ربما تراقب البحر من شاطئ غزة، وتعلم أن هناك من يخاطرون بحياتهم من أجل إيصال المساعدات لشعبها. في قلبها، تشعر بالامتنان والفخر. فاسمها قد أصبح رمزًا عالميًا للصمود، مثلما كانت هي رمزًا للصيادين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت القهر اليومي.

قصة (مادلين) ليست مجرد رحلة بحرية، بل هي شهادة على أن الحصار مهما كان طويلاً، فإن إرادة الشعوب أقوى. وأن غزة، رغم الألم، ستظل صامدة، تحمل أملها في قلب البحر، وفي قلوب الملايين حول العالم، أو أولئك الذين يحملون في صدورهم قلوبًا أكبر من (إسرائيل)، ومن كل التخاذل العربي، ومن ذلك العالم الذي يريد أن تعلو المصالح وتنتصر على دماء أطفال غزة.