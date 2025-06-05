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ليبرمان: نتنياهو أمر بنقل أسلحة لجهات (إجرامية) في غزة بموافقة الشاباك

ليبرمان: نتنياهو أمر بنقل أسلحة لجهات (إجرامية) في غزة بموافقة الشاباك
ليبرمان: نتنياهو أمر بنقل أسلحة لجهات (إجرامية) في غزة بموافقة الشاباك

الرسالة نت

كشف وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات بنقل بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى جهات وصفها بالإجرامية في قطاع غزة، بموافقة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ودون علم الجهات السياسية والأمنية المختصة.

وأشار ليبرمان في تصريحات إعلامية إلى غياب أي آلية رقابة أو متابعة على هذه الأسلحة بعد نقلها، محذراً من خطر استخدامها لاحقاً ضد الجنود الإسرائيليين أو المدنيين، على حد قوله.

 وأوضح أن العملية جرت بسرية تامة، مما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافعها وتأثيرها على الأمن الإسرائيلي.

وأثارت تصريحات ليبرمان جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية، وسط دعوات لفتح تحقيق شامل في القضية لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه الإجراءات دون موافقة الجهات المختصة.

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