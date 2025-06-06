جمعية النقل الخاص: تعطل العمل في المعابر يزيد معاناة المحتاجين للمساعدات الإنسانية

أصدرت جمعية النقل الخاص بيانًا اليوم أكدت فيه استمرار تعطل العمل في المعابر لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر المحتاجة التي تعتمد على المساعدات الإنسانية.

وأشارت الجمعية إلى أنها تجري مفاوضات جادة مع المؤسسات العاملة في مجال الإغاثة للتوصل إلى حلول عاجلة، مشددة على ضرورة ضمان الحد الأدنى من الأمن لوصول المساعدات بأمان إلى مستحقيها.

كما طالبت الجمعية باستخدام معبر زكيم أو إيرز لتجنب المناطق التي تسيطر عليها جماعات مسلحة تقوم بسرقة الشاحنات وبيع المساعدات بأسعار مرتفعة، مما يحرم المحتاجين من الدعم المخصص لهم.

وأكد البيان على التزام الجمعية الكامل بتوصيل المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، معربة عن قلقها العميق من استمرار تعرض السائقين والشاحنات للاعتداءات، والتي وصلت في بعض الحالات إلى القتل المتعمد.

ودعت الجمعية الجهات المختصة إلى التحرك العاجل لحماية قوافل المساعدات وملاحقة الخارجين عن القانون، وضمان استئناف العمل في المعابر بأسرع وقت ممكن.