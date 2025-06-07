5 شهداء برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربي رفح

استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين، صباح اليوم السبت، جراء إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين المحتشدين قرب مركز توزيع مساعدات غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي بوصول خمسة جثامين لشهداء وعدد من المصابين إثر استهداف مباشر من قوات الاحتلال للمواطنين المجوعين أثناء تجمعهم لاستلام المساعدات في منطقة العلم غرب رفح.

يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة جرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث أعلن المكتب الإعلامي الحكومي، أمس الجمعة، أن حصيلة الشهداء جراء استهداف مراكز توزيع المساعدات بلغت 110 شهداء، إلى جانب إصابة 583 مواطنًا بجروح متفاوتة، وفقدان 9 آخرين، وذلك منذ بدء الهجمات على هذه المراكز في 27 مايو وحتى اليوم.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، حربه العدوانية ضد قطاع غزة، مرتكبًا مجازر متكررة بحق المدنيين والنازحين، في ظل صمت دولي وتفاقم معاناة السكان المحاصرين.