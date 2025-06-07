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13 شهيدًا وتهجير 25 ألف فلسطيني.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ132

13 شهيدًا وتهجير 25 ألف فلسطيني.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ132
13 شهيدًا وتهجير 25 ألف فلسطيني.. الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم لليوم الـ132

الرسالة نت

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها، طولكرم ونور شمس، لليوم الـ132 على التوالي، متسببًا في تصعيد عسكري واسع النطاق خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأفادت اللجنة الإعلامية في طولكرم، بأن العدوان المستمر أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيًا منذ بدايته، بينهم طفل وامرأتان، إحداهما كانت في الشهر الثامن من حملها.

كما أجبر الاحتلال أكثر من 4200 عائلة، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، على النزوح القسري من مخيمي طولكرم ونور شمس، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وتعرضت البنية التحتية في المخيمات إلى دمار واسع، حيث هُدمت أكثر من 400 منزل بشكل كلي، وتضررت 2573 منزلًا بشكل جزئي. وشهد مخيم طولكرم عملية هدم واسعة طالت عشرات المباني السكنية، وسط استمرار قوات الاحتلال بالاستيلاء على المباني السكنية في شارع نابلس والحي الشمالي للمدينة، وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

ويعاني أهالي طولكرم من تصعيد متواصل وتفاقم الأوضاع الإنسانية، وسط غياب أي تدخل دولي جاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

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