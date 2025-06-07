استشهاد الأمين العام لحركة المجاهدين الفلسطينية وعدد من أفراد عائلته

أعلنت حركة المجاهدين الفلسطينية، صباح اليوم، عن استشهاد أمينها العام ومؤسسها الدكتور أسعد عطية أبوشريعة المعروف بـ"أبو الشيخ"، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي الصبرة بمدينة غزة.

ووفق البيان الصادر عن الإعلام المركزي للحركة، فقد أسفرت الغارة أيضاً عن استشهاد شقيقه القيادي في الحركة أحمد عطية أبوشريعة "أبو فلسطين"، عضو الأمانة العامة ومسؤول ساحة غزة، إلى جانب عشرات الضحايا من أفراد عائلتهما.

ويُعدّ الدكتور أبوشريعة من أبرز الشخصيات الجهادية في فلسطين، إذ شارك في تأسيس حركة المجاهدين وقاد جناحها العسكري، ونجا خلال مسيرته من عدة محاولات اغتيال، وأصيب إصابات بالغة. كما فقد عدداً كبيراً من أفراد عائلته في الحرب الأخيرة، من بينهم زوجته وأبناؤه وإخوانه وأقرباؤه.

وأكدت الحركة أن "الاغتيال لن يثنيها عن مواصلة طريق المقاومة"، مشددة على أن "ردها سيكون بحجم هذه الجريمة"، ومجددة التزامها بخط "الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل الأرض الفلسطينية".

وكان أبوشريعة معروفًا بدعواته إلى وحدة الأمة الإسلامية وتكريس جهوده في خدمة المشروع الإسلامي المقاوم في فلسطين، وترك بصمات واضحة في ميادين المواجهة في عدة مدن فلسطينية، أبرزها غزة والقدس وجنين والخليل والرملة.

وتأتي هذه الغارة في إطار تصاعد التوترات في القطاع، حيث كثفت إسرائيل ضرباتها الجوية، مستهدفة قيادات فصائل المقاومة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.