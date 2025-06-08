استشهاد عامل وإصابة اثنين برصاص الاحتلال قرب معبر ميتار جنوب الخليل

استشهد عامل فلسطيني، وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر ميتار جنوب الظاهرية، جنوب الخليل، أثناء محاولتهم العبور للعمل داخل أراضي 48.

وذكرت مصادر طبية ومحلية أن العاملين المصابين، إسلام فخري المصري ومنتصر جيارة، نُقلا إلى مستشفى الخليل الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت إصابتهما بالخطيرة ولكنها فوق المتوسطة.

وفي وقت لاحق، أعلنت المصادر أن الشهيد الذي تم نقله إلى المستشفى بواسطة إسعاف خاص هو مصطفى علي طلول "الطل"، البالغ من العمر 30 عامًا.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت النار على العمال دون سابق إنذار، مما أسفر عن استشهاد أحدهم وإصابة الآخرين، في حادثة تجسد الانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين العاملين الذين يسعون للوصول إلى أماكن عملهم.