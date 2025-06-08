مدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر من كارثة إنسانية بسبب نقص الأدوية



حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة من أن المستشفيات تعاني من *نقص كامل في المستلزمات الطبية والأدوية*، مما يهدد حياة آلاف المصابين والمرضى، وسط تدهور غير مسبوق للوضع الصحي بسبب استمرار العدوان والحصار.

وأكد في تصريح عاجل أن *جميع مستشفيات شمال غزة إما دُمّرت بالكامل أو تعرضت لأضرار جسيمة، مما أفقدها القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى **كارثة إنسانية حقيقية*.

وطالب مدير الإغاثة الطبية *المنظمات الدولية بالتحرك العاجل* لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، مشيراً إلى أن آلاف الجرحى والمرضى *يواجهون خطر الموت بسبب عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة*.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأوضاع الإنسانية في غزة التدهور، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية