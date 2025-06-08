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مدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر من كارثة إنسانية بسبب نقص الأدوية

مدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر من كارثة إنسانية بسبب نقص الأدوية
مدير الإغاثة الطبية في غزة يحذر من كارثة إنسانية بسبب نقص الأدوية

الرسالة نت


حذر مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة من أن المستشفيات تعاني من *نقص كامل في المستلزمات الطبية والأدوية*، مما يهدد حياة آلاف المصابين والمرضى، وسط تدهور غير مسبوق للوضع الصحي بسبب استمرار العدوان والحصار.

وأكد في تصريح عاجل أن *جميع مستشفيات شمال غزة إما دُمّرت بالكامل أو تعرضت لأضرار جسيمة، مما أفقدها القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى **كارثة إنسانية حقيقية*.

وطالب مدير الإغاثة الطبية *المنظمات الدولية بالتحرك العاجل* لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع، مشيراً إلى أن آلاف الجرحى والمرضى *يواجهون خطر الموت بسبب عدم توفر الرعاية الطبية اللازمة*.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الأوضاع الإنسانية في غزة التدهور، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف العدوان وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/303990

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كارثة إنسانية الإغاثة الطبية نقص الأدوية

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