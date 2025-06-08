فصائل المقاومة الفلسطينية تنعى أمين عام حركة المجاهدين وشقيقه

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية القائدين الكبيرين من حركة المجاهدين الفلسطينيين، الدكتور *أسعد عطية أبو شريعة أبو الشيخ، الأمين العام للحركة والقائد العام لكتائبها، وشقيقه القائد **أحمد عطية أبو شريعة أبو فلسطين*، عضو الأمانة العامة للحركة ومسؤول ساحة غزة، بعد استشهادهما في معارك "طوفان الأقصى" ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في البيان الصادر عن فصائل المقاومة أن القائدين "ارتقيا إلى العلياء شهداءً بإذن الله، مقبلين غير مدبرين"، مؤكدين أن مسيرتهما الجهادية كانت حافلة بالبطولات والتضحيات في مواجهة الاحتلال. وأشاد البيان بدورهما البارز في "إرعاب جيش الاحتلال وهدم مخططاته"، معتبرين أن استشهادهما يمثل خسارة كبيرة للمقاومة ولكل شعب فلسطين.

وأكدت الفصائل أن "ارتقاء القادة لن يفتّ في عضدنا، بل سيزيدنا إصرارًا على مواصلة الجهاد حتى التحرير"، معربة عن ثقتها بقدرة حركة المجاهدين على تجاوز هذه الضربة والمضي قدمًا في مقاومة الاحتلال.

يذكر أن عائلة أبو شريعة قدمت العشرات من الشهداء على مدار سنوات النضال الفلسطيني، مما يجعلها واحدة من العائلات التي تحظى بتقدير واسع في أوساط المقاومة.