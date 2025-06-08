مفاوضات لإعادة إدخال المساعدات إلى غزة وسط وعود بالحماية وتأمين الوصول

أكد جهاد أسليم، أمين سر جمعية النقل الخاص في قطاع غزة، أن هناك مفاوضات جارية حاليًا بين المؤسسات الدولية وسلطات الاحتلال بشأن استئناف العمل كالمعتاد في إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال أسليم في تصريح خاص لـ"الرسالة نت" إن هذه المفاوضات تهدف إلى تأمين وصول المساعدات إلى مرافقها داخل غزة، مشيرًا إلى وجود وعود مبدئية من الجانب الآخر بالسماح بإدخال المساعدات مع توفير الحماية اللازمة لها.

وأضاف أن الساعات القريبة القادمة قد تحمل نتائج ملموسة على صعيد تسهيل دخول المساعدات، ما من شأنه أن يخفف من الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع الجهات الدولية لضمان تنفيذ الوعود على أرض الواقع.