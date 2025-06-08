الإعلام الحكومي يفند ادعاءات الاحتلال بشأن (أنفاق المستشفى الأوروبي)

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان رسمي، زيف الادعاءات التي نشرها الاحتلال الإسرائيلي حول وجود نفق للمقاومة أسفل المستشفى الأوروبي جنوب القطاع. ووصف البيان هذه الادعاءات بأنها "مفبركة وساقطة ولا تصمد أمام أدنى درجات التمحيص".

وأشار المكتب إلى أن الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال يُظهر أنبوبة حديدية ضيقة لا يمكن استخدامها كنفق، موضحًا أن المنطقة الظاهرة في الفيديو هي منطقة تصريف مياه الأمطار، وأن الاحتلال قد يكون قام بحفر الموقع ووضع الأنبوب كجزء من محاولة تضليل مكشوفة.

كما ذكّر البيان بفشل الاحتلال المتكرر في تقديم أدلة تثبت ادعاءاته حول المنشآت الصحية في غزة، مستعرضًا محاولات مشابهة لتلفيق روايات عن مستشفيات الشفاء وناصر وحمد، والتي تم دحضها جميعًا بالحقائق والشواهد.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف من خلال هذه الأكاذيب إلى تبرير استهدافه المتكرر للمرافق الطبية والبنية التحتية في القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ودعا المكتب الإعلامي الشعب الفلسطيني والإعلاميين إلى الحذر من الانجرار خلف الروايات المفبركة التي يروجها الاحتلال، مشددًا على أن هذه الادعاءات لن تُخفي جرائم الحرب التي ترتكبها (إسرائيل) بحق المدنيين والمنشآت الصحية.