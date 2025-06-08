شؤون العشائر تحذر من المساس بسفينة "مادلين" وتدعو لحماية قافلة الصمود البرية

أعربت الهيئة العليا لشؤون العشائر عن بالغ قلقها حيال التهديدات التي تواجه سفينة "مادلين"، التي تقترب من المياه الإقليمية لقطاع غزة، في إطار مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على سكان القطاع منذ أكثر من سبعة عشر عامًا.

وفي بيان صدر اليوم، أكدت الهيئة أن التهديدات الصادرة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أعلنت نيتها اعتراض السفينة بالقوة وجرّها إلى ميناء أسدود، تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. واعتبرت الهيئة أن أي اعتداء على المدنيين المتواجدين على متن السفينة يُعد "جريمة دولية مكتملة الأركان"، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية السفينة ومنع أي اعتداء محتمل.

ودعت الهيئة المؤسسات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في هذا الشأن، كما طالبت برفع الحصار فورًا عن غزة، ووقف الحرب المستمرة وما رافقها من "مجازر" وصفتها بأنها "فائقة الوحشية"، معتبرة سياسة التجويع الجماعي بمثابة "جريمة إبادة".

وثمّنت الهيئة المشاركة الدولية في قافلة "مادلين" والجهود البرية الداعمة لها، لاسيما المبادرات القادمة من الجزائر وتونس والأردن وغيرها من الدول العربية. كما دعت الجماهير العربية والإسلامية، والنخب الثقافية والإعلامية والسياسية، إلى الانضمام إلى "قافلة الصمود البرية" التي تهدف إلى الوصول إلى معبر رفح في 15 يونيو الجاري، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في غزة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "هذه لحظة فارقة تتطلب وقفة جادة من الشعوب الحرة"، مشددًا على أن "الصمت خيانة، والانتظار عار".