بلديات المحافظة الوسطى تحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب انقطاع الوقود والمياه

حذرت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة من توقف كامل لخدماتها الأساسية خلال الساعات القادمة، نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، وآليات جمع النفايات وإزالة الركام.

وأوضحت البلديات، في بيان صحفي، أنها تواجه حالة شلل تام بعد استنفاد جميع المحاولات لتقديم الحد الأدنى من الخدمات، رغم محدودية الموارد. وأشارت إلى أن أزمة المياه تفاقمت بسبب توقف خط مياه ميكروت، أحد المصادر الرئيسية لتغذية المحافظة، منذ 23 يناير 2025، ما يُنذر بحدوث كوارث صحية وبيئية خطيرة مع انتشار الأوبئة والأمراض، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه.

مطالب عاجلة لتفادي الكارثة:

تدخل أممي ودولي: طالبت البلديات المنظمات الأممية والمؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوريد الوقود اللازم لتشغيل الخدمات الحيوية وضمان استئناف العمل في القطاعات الأساسية. إعادة تشغيل خط مياه ميكروت: ناشدت الجهات المختصة ضرورة التنسيق العاجل لإعادة تشغيل الخط المائي الاستراتيجي. تحميل الاحتلال المسؤولية: أكدت البلديات أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي كارثة إنسانية قد تنجم عن هذا الوضع المتأزم، معتبرة ما يحدث جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية.

وأهابت البلديات بالمجتمع الدولي التحرك فورًا لإنقاذ سكان المحافظة من شبح انهيار كامل في الخدمات، محذرة من تداعيات قد تكون كارثية على حياة المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.