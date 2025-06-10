8 شهداء وعدد كبير من المصابين في غارة إسرائيلية على منزل بدير البلح وسط غزة

استشهد 8 مواطنين وأصيب عدد كبير بجروح مختلفة جراء غارة جوية شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وفق ما أفاد به مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى.

وعُرف من بين الشهداء الذين ارتقوا في القصف على منزل عائلة أبو شاويش:

ملك غسان فايز أبو علي (15 عامًا) أسامة غسان أبو علي (15 عامًا) مسلمة إياد أبو علي (16 عامًا) إيمان صالح أبو علي (40 عامًا) بيسان إياد فايز أبو علي (14 عامًا) طارق غسان أبو علي (18 عامًا)

وأكد مدير مستشفى شهداء الأقصى في تصريحات لقناة الجزيرة أن المستشفى يعاني من نقص حاد في أسطوانات الأوكسجين ومولدات الكهرباء، ما يفاقم من صعوبة تقديم الخدمات الطبية للمصابين الذين يصلون إلى المستشفى في ظل الهجمات المتصاعدة على القطاع.

ويأتي هذا الاستهداف كجزء من سلسلة الغارات الإسرائيلية المستمرة التي تسببت في وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين، في ظل ظروف إنسانية كارثية تعيشها غزة بسبب الحصار والقصف المتواصل.

وطالب مدير المستشفى المؤسسات الإنسانية والدولية بسرعة التحرك لتوفير الاحتياجات الطبية العاجلة، محذرًا من كارثة إنسانية تلوح في الأفق مع تزايد أعداد الجرحى ونفاد الموارد الأساسية في القطاع الصحي.