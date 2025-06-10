الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها مع تصعيد هدم المنازل والتهجير القسري

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ141 على التوالي، حيث تكثف من انتشارها العسكري وعمليات الهدم والاقتحام، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وارتفاع الخسائر البشرية والمادية.

وذكرت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين أن قوات الاحتلال شنت حملة واسعة تضمنت هدمًا جزئيًا أو كليًا لنحو 600 منزل منذ بدء العدوان في 21 يناير الماضي، فيما تخطط لهدم 100 منزل إضافي خلال 72 ساعة المقبلة، بناءً على خرائط تم توزيعها على سكان المخيم. كما أشارت التقارير إلى أن الاحتلال هدم 66 منزلًا في مارس الماضي، ضمن سياق مستمر من الانتهاكات.

وامتدت الاقتحامات لتشمل قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة ودققت في هويات المواطنين، وأجبرت عائلات على إخلاء منازلها التي حوّلتها إلى نقاط عسكرية، مما أدى إلى تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلبة.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة، مصحوبة بوجود فرق هندسية وجرافات عسكرية، بينما طاردت العمال واعتقلت عددًا منهم في قرية رمانة.

العدوان المستمر أسفر عن نزوح نحو 22 ألف مواطن بشكل قسري، مع منع عودتهم إلى منازلهم حتى اللحظة، فيما استشهد 42 فلسطينيًا، بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة. كما يعاني سكان جنين من أضرار جسيمة في البنية التحتية والمنازل والمنشآت، حيث حول الاحتلال عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية.

رغم الإفراج عن سبع أسيرات يوم أمس، فإن الوضع في جنين يزداد سوءًا مع تصعيد الاحتلال لحملات الاعتقال والهدم، وسط دعوات لإنهاء العدوان ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني