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صحة غزة: نحن بحاجة ماسة إلى 7 آلاف وحدة دم

الرسالة نت - غزة

ناشدت مديرة بنوك الدم بوزارة الصحة بغزة، سحر غانم، العالم بالتدخل فورًا لإنقاذ المرضى؛ لأنهم سيموتون بسبب نقص الدم.

وقالت غانم في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، "نحن بحاجة ماسة إلى 7 آلاف وحدة من وحدات الدم فورًا".

وأشارت إلى عدم وجود عدد كاف من المتبرعين بغزة، بسبب الفقر والجوع.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلق الاحتلال معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 176 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

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