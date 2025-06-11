الإعلام الحكومي: الاحتلال يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزة بتكريس سياسة التجويع وقتل المُجوّعين

قال المكتب الإعلامي الحكومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت منذ شهور طويلة على تنفيذ جرائم واضحة بحق المدنيين المجوّعين في محافظات قطاع غزة، وذلك من خلال القتل المباشر، في خطوة تؤكد طبيعة الاحتلال الإجرامية وسياسته في استخدام الجوع كسلاح حرب.

وأضاف الإعلام الحكومي، في بيان وصل"الرسالة نت" اليوم الأربعاء، أنه "منذ 100 يوم بدأت الأحداث بوصول عدد قليل من شاحنات مساعدات إلى مناطق مختلفة، لكنها وقعت تباعاً ضحية لاستهداف الاحتلال أو لسطو منظم نفذته عصابات مسلحة مدعومة ضمنياً من الاحتلال بهدف إشعال الفوضى الميدانية".

وتابع: "عندما يتجمّع المواطنون المجوَّعون للحصول على الطحين والغذاء، تتقدم دبابات الاحتلال وطائراته المسيّرة من نوع "كواد كابتر" وتباشر بإطلاق نار كثيف ومباشر عليهم، وهذا تكرر بشكل دوري، ما أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والمصابين في مشهد مُروّع".

وأشار إلى أنه وسط هذا الجحيم، ينسحب المجوَّعون باتجاه بيوتهم ومنازلهم دون الحصول على الغذاء، حيث يغلق الاحتلال بشكل محكم جميع المعابر منذ 100 يوم ويمنع إدخال المساعدات بشكل انسيابي، ويقوّض بشكل متعمّد عمل المؤسسات الدولية والأممية، فيما يرعى عمليات النهب والسرقة للطحين وللغذاء بشكل منظم وواضح، حيث وثّقنا آلاف الضحايا من شهداء ومصابين بينهم مئات الإصابات الخطيرة ومفقودين كذلك.

ودان الإعلام الحكومي، هذه السياسة الإجرامية التي ينتهجها جيش الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، محمًلا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الفوضى الدموية.

وطالب المجتمع الدولي بتحرك فوري لحماية المدنيين، ووقف جرائم الاحتلال المنظمة ضد شعبنا المحاصر والمُجوّع والمستهدف عمداً، والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بتوزيعها من خلال المؤسسات الأممية التي تعمل منذ سبعة عقود في مجال إغاثة اللاجئين والسكان المدنيين.